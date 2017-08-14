В Башкирии в ДТП с Toyota Corolla погиб водитель ВАЗ-2105 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии в ДТП с Toyota Corolla погиб водитель ВАЗ-2105
В Башкирии в ДТП с Toyota Corolla погиб водитель ВАЗ-2105 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Аскинском районе Башкортостана днем 13 августа произошло смертельное ДТП. На 1 км автодороги Новая Кара — Старые Казанчи 68-летний местный житель за рулем Toyota Corolla, предположительно, на перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-2105, имевшему преимущество в движении, и врезался в отечественный автомобиль.
По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 41-летний водитель ВАЗ, местный житель, скончался на месте аварии. Предполагаемый виновник ДТП получил травмы.