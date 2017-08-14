Башкирия в федеральных СМИ: Уфа уйдет под воду, контакты с каганатом подтвердились, красотой по Матильде

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Глава Башкирии не планирует смотреть «Матильду»», — информирует «Интерфакс – Россия». При этом агентство сообщает, что Рустэм Хамитов «рекомендует комедию башкирского режиссера Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью"». И добавляет сведения пресс-службы Минкультуры Башкирии, согласно которым «российский прокат фильма "Из Уфы с любовью", снятого на грант главы республики, начался 3 августа и охватил около 70 кинотеатров по всей России».

ТАСС радует сообщением «Молодые семьи в Башкирии получили первые выплаты на покупку жилья», в котором говорится: «Глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил молодым семьям свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении первого ребенка. Государственную поддержку получили первые пять семей».

РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора предприятия "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова в информации «"Адмиралтейские верфи" планируют заложить две подлодки для ТОФ разглашает военно-морские секреты: в 2019 году планируется заложить еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, и одна из этих лодок будет называться «Уфа». Сдаваться она будет в 2021 году.

«Ведомости» — наоборот, свято хранят коммерческую тайну: «Столичный оператор каршеринга «Делимобиль» будет работать в Уфе. Конкуренты рынок изучают, но пока выходить в регионы не планируют». Не раскрывают тайны сего сообщения и подробности: «Арендовать машину каршеринговой компании «Делимобиль» в Уфе можно будет уже в октябре 2017 г., рассказал заместитель гендиректора компании Станислав Горшов. Помимо Башкирии до конца года компания планирует подключить еще один регион, какой – Горшов раскрыть отказался». Чувствуете? Кашеринг и делимобиль – это вам не какая-то подводная лодка.

«Пятый канал» первым заметил, что в сторону Уфы со стороны микрорайона Шакша образовалась пробка. Но не только это. «Чтобы не стоять в пробке проехал по «встречке» задним ходом хитрый автохам в Башкирии», — вот так, получай!

Дальше – больше. Тот же «Пятый канал» констатировал, что «В Уфе аварийный дом в буквальном смысле слова сломал жизнь супружеской паре». Просто ужас какой-то: «Муж потерял ногу, а его жена повредила спину и стала инвалидом в своей же собственной квартире — под женщиной провалился пол. В администрации города заявляют — строение является памятником архитектуры, поэтому сносить его нельзя. Но и жить в опасных квартирах дальше — все равно, что подписать себе смертный приговор».

«Эхо Москвы» напоминает о процессе века по крупнейшему иску «Роснефти»: «Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» отложено до следующей пятницы», причем, вяло, что вполне можно понять: «Заседания проходят в Арбитражном суде Башкирии. Сумма требований нефтяной компании превышает 170 миллиардов рублей. Представители «Системы» неоднократно говорили о необоснованности претензий, — напоминает «эхо». — Слушания были отложены в связи с тем, что сторонам требуется время для предоставления дополнительных доказательств, — пояснила судья Ирина Нурисламова». Такое же слабое эхо доносится от «Коммерсанта»: «Суд продолжит рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» 18 августа», и от РБК: «Суд в Башкирии отложил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система"».

«Известия» радуются вместе с учеными: «Археологи обнаружили в Уфе древнюю амфору»: «Сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа» нашли в ходе раскопок остатки древнего сосуда, имеющего форму амфоры. Гончарную находку, датируемую VII–VIII веками, археологи обнаружили в раннесредневековом слое на территории поселения «Городище Уфа-II». По мнению специалистов, обнаружение амфоры на территории Башкирии свидетельствует о контактах населения городища и Хазарского каганата в VII–X веках», и вместе с башкирскими вегетарианцами: «…лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах стали Краснодарский край — 68 тыс. т, Ставропольский край — 41,9 тыс. т, Башкирия — 29,8 тыс. т, передает «Интерфакс»». Об этом – под заголовком «Россия увеличила сбор тепличных овощей почти на 23%».

«Российская газета» пригласила на «деловой завтрак» руководителя Гострудинспекции Башкортостана Татьяну Астрелину, и та не подкачала, рассказав все как есть: и «как нарушаются права граждан на достойный труд и его оплату, какие меры предпринимаются для устранения таких тенденций». «По данным Государственной инспекции труда, сегодня в Башкирии долг предприятий по заработной плате составляет около 380 миллионов рублей. И это не считая задолженности организаций-банкротов, на которых приходится еще более 300 миллионов невыплаченных сумм», — пишет РГ в материале «Дело чести работодателя».

Информация «Интерфакс-России» напоминает, что «Фестиваль меда пройдет на родине бортевой пчелы в Башкирии» и раскрывает суть предстоящего мероприятия: «Международный этнофестиваль "Бурзянский мед — башкирская слава" состоится 18-19 августа в Бурзянском Башкирии, сообщила пресс-служба Минобразования республики в пятницу. Бурзянский район Башкирии является единственным местом в России, где добывается мед диких пчел бортевым методом. Значительную территорию района, расположенного на Южном Урале, занимают заповедники Башкирский и "Шульган-таш"».

Еще слаще информация «Известий»: «Студентка из Башкирии стала обладательницей титула "Мисс Азия — 2017"». Это не первый случай, когда члены жюри отметили красоту этой девушки. Ранее студентка из Башкортостана Земфира Байдавлетова была удостоена титула самой красивой башкирки на старейшем национальном конкурсе красоты «Хылыукай» в Уфе. Теперь она покорила сердца членов жюри в Республике Тыва. И не только. «В рамках конкурса участницы представили культуру и национальный костюм своего народа, а также проявили творческие и спортивные способности, — сообщают «Известия». — Помимо этого, девушка вошла в тройку призеров по результатам онлайн-голосования». Вот кого надо в кино показывать, куда полезнее, чем какую-то Матильду.