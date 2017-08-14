В Башкирии два ВАЗа не поделили поворот

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УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

13 августа в 18 часов 45 минут на 1438 километре автодороги М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, 30-летний житель Украины, управляя автомашиной ВАЗ-2109, предположительно, при осуществлении разворота с крайней правой полосы, не убедился в безопасности своего маневра.

В результате чего произошло столкновение с двигающейся в попутном направлении автомашиной «Лада Приора», управляемой уроженцем Чишминского района. Оба водителя получили телесные повреждения.