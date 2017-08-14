В Уфе в микрорайоне Затон на сутки отключат воду Фото: автор В Уфе в микрорайоне Затон на сутки отключат воду Фото: автор

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в микрорайоне Затон на сутки отключат воду. В четверг, 17 августа с 12 часов до пятницы, 18 августа до 11часов «Уфаводоканал» прекратит холодное водоснабжение в связи с отключением водопроводной линии по проспекту Дружбы народов. Причина — ремонтные работы.

На этот период времени силами МУП «Уфаводоканал» будет осуществляться подвоз воды по адресам: ул. Ахметова, 304 (СОШ № 4), ул. Ахметова, 320 (Лицей № 46), ул. Летчиков, 8, на въезде микрорайона Сафроновский.