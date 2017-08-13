Уфимский «Толпар» с «сухим» счётом обыграл юных «трактористов» Челябинска
УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
На хоккейном Мемориале Дениса Ляпина в Чебаркуле уфимский «Толпар» провёл второй поединок. После поражения накануне уфимцы одержали победу с «сухим» счётом. Юниоры челябинского «Трактора» проиграли им — 0:4.
14 августа уфимская команда сразится с магнитогорскими «Стальными Лисами».
Уфимский «Толпар» с «сухим» счётом обыграл юных «трактористов» Челябинска
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