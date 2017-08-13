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13 августа Воскресенье

Уфа   °

Через семь лет в башкирском небе могут появиться беспилотные аэробусы

ОБЩЕСТВО

Через семь лет в башкирском небе могут появиться беспилотные аэробусы Фото: Олег Яровиков

Через семь лет в башкирском небе могут появиться беспилотные аэробусы Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Пассажирские лайнеры, управляемые диспетчерами с земли, появятся уже в 2025 году. Самолеты будут выполнять перелеты без участия пилотов, — рассказали на страницах своего издания «Известия».

Это позволит компаниям-перевозчикам сберечь порядка $35 млрд.

Вопрос в том, кто захочет летать на самолетах, управляемых электроникой.

Теги: новые технологии
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