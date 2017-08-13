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13 августа Воскресенье

Уфа   °

В Стерлитамаке предпринята попытка автомобильно-ртутного покушения

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Стерлитамаке злоумышленник пытался отравить знакомого водителя ртутью. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа, — сообщает «Комсомольская правда — Уфа».

— Он подошел к моему автомобилю, который был припаркован во дворе дома №28 по улице Строителей, — цитирует пострадавшего портал SterlitamakCity. — С помощью шприца он подошел к водительскому ветровому стеклу и залил туда ртуть.

Пострадавший уже направил заявление в полицию.

Теги: происшествия, отравление
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