II Открытый чемпионат РБ по бодибилдингу и фитнесу ждет новых участников

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

30 сентября в Уфе пройдет II Открытый чемпионат РБ по бодибилдингу и фитнесу.

Проводятся соревнования уже пять лет. Число участников и зрителей растет с каждым годом.

Формат чемпионата уникален: это не только соревнования по номинациям, но и яркое спортивное шоу, фитнес-выставка, мастер-классы, интерактивы и конкурсы для зрителей. Специальными гостями соревнований каждый год становятся известные атлеты международного класса. На этот раз предусмотрено 11 соревновательных категорий.

Зарегистрироваться участники могут уже сейчас. Сделать это можно через автоматическую регистрацию на сайте турнира.

Подробная информация о проекте в группе ВКонтакте.