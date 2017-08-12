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Впервые в работе Республиканского августовского совещания приняли участие родители — эксперт

ОБЩЕСТВО

Впервые в работе Республиканского августовского совещания приняли участие родители — эксперт Фото: ИА «Башинформ»

Впервые в работе Республиканского августовского совещания приняли участие родители — эксперт Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Впервые в работе Республиканского августовского совещания приняли участие родители. Об этом агентству «Башинформ» сообщила председатель Общественного совета при Министерстве образования РБ, член Общественной палаты РБ Лида Исаргакова.

«Более того, была отдельная дискуссионная площадка по вопросам взаимодействия родительской общественности и образовательной организации в современных условиях, — сказала Лида Исаргакова. — Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в своем выступлении сказал, что родители, которые присутствовали на августовском педсовете по образованию, примут участие в совещаниях городов и районов республики. И всё, что они обсуждали в течение двух дней в столице, всю информацию и тренды, они должны будут донести до систем образования своего района. То есть работа Республиканского августовского совещания была проецирована на работу систем образования муниципалитетов».

Председатель Общественного совета при Минобре РБ отметила важность и своевременность создания при Министерстве труда и социальной защиты населения республики управления по делам семьи. По мнению эксперта, деятельность управления усилит межведомственное взаимодействие в вопросах демографии и семейной политики.

Теги: августовское совещание, образование
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