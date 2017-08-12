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Уфа   °

Детский омбудсмен Башкирии: «К выпуску из школы ребенок должен быть социализирован»

ОБЩЕСТВО

Детский омбудсмен Башкирии: «К выпуску из школы ребенок должен быть социализирован» Фото: Олег Яровиков

Детский омбудсмен Башкирии: «К выпуску из школы ребенок должен быть социализирован» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 12 августа завершалась работа Республиканского августовского педсовета. Более 600 участников на дискуссионных площадках и пленарном заседании рассматривали вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Башкортостане Миланы Скоробогатовой, акцент был поставлен на создании безопасной, интересной и гармоничной среды для каждого ребенка республики. Чтобы именно в этой среде ребенок чувствовал себя уютно, защищенно, где бы он мог заниматься саморазвитием. Это, как и базовое образование, так и дополнительное, это и здоровье, и крепкая семья.

«Своевременны темы, касающиеся охраны здоровья и жизни детей, о которых говорил на августовском совещании глава Башкортостана Рустэм Хамитов в контексте программ ОБЖ. Мы тоже исследовали этот вопрос, когда огромное количество часов отводится на структуру вооруженных сил, поведение во время извержений вулканов, на изучение космоса и планет, — отметила Милана Скоробогатова. — Глава республики сказал, что нужно менять методику преподавания ОБЖ. Программы должны быть направлены на безопасную среду ребенка, чтобы он понимал, где, когда и как нужно поступить и что делать».

Детский омбудсмен добавила, что большое внимание было уделено образовательному процессу в школах: вопросам качества преподавания, а не количества, не фактического исполнения поставленных задач.

«К выпуску из школы ребенок должен быть социализирован. Знания, которые получил школьник, должны помогать ему двигаться по жизни. То есть, не учение ради учения, а учение ради жизни. Школа должна быть школой жизни. Понятно, что тут играют роль и родители, и семейные традиции, но путеводителем, компасом, вектором для дальнейшего движения по жизни с фундаментом знаний дополнительно к тому, что унаследует ребенок из своего рода, должна быть школа».

Теги: уполномоченный по правам ребенка, августовское совещание
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