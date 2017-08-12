В Уфе участники Республиканского августовского совещания по образованию обсуждали проблемы без заготовленных речей — мнение Фото: Олег Яровиков В Уфе участники Республиканского августовского совещания по образованию обсуждали проблемы без заготовленных речей — мнение Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе участники Республиканского августовского совещания по образованию обсуждали проблемы без заготовленных речей. Свое мнение по поводу работы крупнейшего педсовета высказал ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин.

«Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, на мой взгляд, объективно расставил акценты. Они отражают те реальные процессы, которые идут в образовательной и социальной сферах. Тема стандартов, особенно тема изучения родных языков, поднята совершенно актуально, — сказал ректор. — То, что Рустэм Хамитов обратился к Российской академии образования рассмотреть основы стандарта, чтобы не было поводов для каких-либо противоречий между правом и желанием людей, думаю, это сделано очень грамотно».

Раиль Асадуллин отметил, что в этом году августовское совещание прошло в деловой обстановке.

«Самые разные уровни, начиная от школьного учителя до главы Башкортостана, принимали участие в обсуждении вопросов, где не было заготовленных речей и фраз, типа «будем лучше!», «давайте будем работать!». Обсуждались конкретные проблемы и предлагались пути их решения. Всё очень по-деловому».