В системе обучения детей Башкирии за последние годы достигнуты значимые результаты — министр образования Фото: Олег Яровиков В системе обучения детей Башкирии за последние годы достигнуты значимые результаты — министр образования Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В системе обучения детей Башкортостана за последние годы достигнуты значимые результаты. Об этом на пленарной части Республиканского августовского совещания 12 августа сказала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«Об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ и других проектов независимой оценки качества на разных уровнях образования — ГИА, PISA, ВПР», — отметила в своем выступлении руководитель ведомства.

Например, по итогам проведения ЕГЭ в 2017 году средние значения по всем предметам соответствуют среднероссийским. Наблюдается значимое увеличение среднего балла по большинству учебных предметов по сравнению с прошлым годом. В 1,5 раза снизилась доля выпускников школы, получивших неудовлетворительные результаты, и, соответственно, увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 81 и более баллов. Количество 100-балльных результатов увеличилось в 1,6 раза. Во многом, это благодаря запущенной в прошлом году программе работы со школами со стабильно низкими результатами.

«В 21 районе из 63 разрыв между результатами ЕГЭ школ сократился, а, значит, мы сделали еще один шаг к повышению доступности качественного обучения в республике на ступени среднего общего образования. Однако есть районы, где работу необходимо активизировать, и мы это будем делать», — сказала Гульназ Шафикова.

В этом региону поможет грант ФЦПРО на сумму в 42 млн 480 тысяч рублей. Также с его помощью планируется решить вопрос исследования компетенции учителей. В этом учебном году прошли олимпиады по предметам для педагогов, исследования соответствия их компетенций профессиональным стандартам. На основе этих срезов педагогам будут предлагаться адресные курсы повышения квалификации.