В Уфе у Белого дома установили контейнер для сбора опасных отходов Фото: Диля Шамаева В Уфе у Белого дома установили контейнер для сбора опасных отходов Фото: Диля Шамаева

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Для сбора использованных батареек, ртутных градусников и ламп возле Белого дома установили контейнер «Экобокс». По словам специалиста по продвижению Всероссийского природоохранного социального проекта Дили Шамаевой, такой же «Экобокс» установили у Министерства финансов на улице Цюрупы.

Опасные отходы из контейнеров будут забирать не реже одного раза в месяц, после чего их отправляют на обезвреживание в ГУП «Табигат», где имеется специальная установка.

В настоящее время в проекте задействованы шесть городов и 24 района Башкортостана, организовано 1162 приемных пункта по сбору бытовых ртутных ламп и батареек, 824 пункта действуют в Уфе.

В планах развития Всероссийского природоохранного социального проекта до конца года 100% охватить все города и сельские поселения республики.

Для того, чтобы «Экобокс» появился рядом с домом, необходимо письменно обратиться в управляющую компанию, в органы местного самоуправления (сельсовет) или в администрацию района.