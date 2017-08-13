Качество хлеба в Башкирии - стали известны итоги проверки регионального Роспотребнадзора Фото: Ксения Калинина Качество хлеба в Башкирии - стали известны итоги проверки регионального Роспотребнадзора Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Как сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора, в Башкирии на надзоре ведомства состоит около 15 тыс предприятий, которые занимаются производством и оборотом хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий.

В ходе более 60 проверок специалисты санитарной службы выявили нарушения законодательства в 69% проверенных объектов. В основном это: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений предприятий, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом, реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие информации для потребителей о наименовании, дате изготовления, весе пищевой продукции.

Между тем, пробы хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По результатам проверок изъяты из оборота 18 партий пищевой продукции общим весом 84 кг по причине отсутствия даты изготовления, наименования производителя, истечения срока годности и нарушения условий хранения.

За совершение выявленных нарушений вынесено 68 постановлений в виде штрафов на общую сумму 398 тыс рублей.