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12 августа Суббота

Уфа   °

В администрации Уфы сообщили причину массовой гибели рыбы

ОБЩЕСТВО

В администрации Уфы сообщили причину массовой гибели рыбы Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

В администрации Уфы сообщили причину массовой гибели рыбы Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимскую Службу спасения обратились жители микрорайона Сипайлово. Они сообщили о сильном запахе и фактах гибели рыбы в водоёме около пивоваренного завода по улице Седова. На место оперативно выехали все необходимые спецслужбы.

По информации пресс-службы мэрии, оказалось, что произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе пивзавода. МУП «Уфаводоканал» вместе с работниками предприятия локализовали утечку. Сейчас проводится замена участка канализационного коллектора диаметром 800 мм. Неприятный запах связан со вскрытием участка канализационного коллектора.

«В Министерство экологии Башкортостана и Роспотребнадзор была передана информация по факту гибели мальков рыбы, — пояснили в ведомстве. — Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает».

Все ремонтные работы планируется завершить уже сегодня. Затем будет проведено полное благоустройство данной местности.

Теги: экология
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