Уфимцы смогут полюбоваться «падающими звездами» Фото: сайт Уфимского планетария Уфимцы смогут полюбоваться «падающими звездами» Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самый известный и яркий метеорный поток — Персеиды — приходится, по традиции, на август. Максимум Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа после полуночи. В это время в среднем наблюдается 80-100 метеоров в час. «Падающие звезды» будут видны по всему небосклону.

В Уфимском планетарии посоветовали выезжать за город, на природу, чтобы полюбоваться звездным небом. Отмечается, что наблюдениям могут помешать яркая Луна, а также дымка или облачность.

Как сообщало агентство «Башинформ», метеорные потоки — это одно из немногих космических явлений, которое лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов маленькое поле зрения. И, конечно, наблюдать их желательно за городом. На городском небе, засвеченном уличными огнями и часто затянутом смогом, видны только самые яркие звезды.