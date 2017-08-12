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12 августа Суббота

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Уфимцы смогут полюбоваться «падающими звездами»

ОБЩЕСТВО

Уфимцы смогут полюбоваться «падающими звездами» Фото: сайт Уфимского планетария

Уфимцы смогут полюбоваться «падающими звездами» Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самый известный и яркий метеорный поток — Персеиды — приходится, по традиции, на август. Максимум Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа после полуночи. В это время в среднем наблюдается 80-100 метеоров в час. «Падающие звезды» будут видны по всему небосклону.

В Уфимском планетарии посоветовали выезжать за город, на природу, чтобы полюбоваться звездным небом. Отмечается, что наблюдениям могут помешать яркая Луна, а также дымка или облачность.

Как сообщало агентство «Башинформ», метеорные потоки — это одно из немногих космических явлений, которое лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов маленькое поле зрения. И, конечно, наблюдать их желательно за городом. На городском небе, засвеченном уличными огнями и часто затянутом смогом, видны только самые яркие звезды.

Теги: звездопад, планетарий
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