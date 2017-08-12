В Башкирии животновод упал с крыши и разбил голову Фото: Андрей Старостин В Башкирии животновод упал с крыши и разбил голову Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане по результатам доследственной проверки республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего заведующего предприятия в Буздякском районе по статье «Нарушение требований охраны труда».

По информации пресс-службы ведомства, в мае этого года животновод по указанию заведующего фермы демонтировал крышу молочного блока. 50-летний работник оступился и упал, ударившись головой о бетонный пол. В итоге, его здоровью был причинен тяжкий вред. Несчастный случай на производстве произошел из-за нарушения заведующим правил охраны труда и техники безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается.