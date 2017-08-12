В ГИБДД по Башкирии сообщили итоги «пятничного» рейда Фото: автор В ГИБДД по Башкирии сообщили итоги «пятничного» рейда Фото: автор

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 11 августа прошли традиционные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в целях административного воздействия на нарушителей было составлено порядка 3 700 материалов. Среди них — 107 фактов выезда на встречку, что запрещено ПДД, а также создает серьезную опасность для других участников движения. За управление транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 136 автолюбителей. В ведомстве уверены, что многие из этих людей за долгое время срока лишения прав, назначенного судом, сделают правильные выводы.