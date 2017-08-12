В Уфе продолжает работу Республиканский августовский педсовет Фото: сайт Министерства образования РБ В Уфе продолжает работу Республиканский августовский педсовет Фото: сайт Министерства образования РБ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе Республиканский августовский педсовет продолжает свою работу. Во второй день образовательного совещания запланирована работа дискуссионных площадок, где будут рассмотрены вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях.

В Конгресс-холле в 14.00 начнется пленарная часть большого образовательного форума на тему «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан».

Как сообщало агентство «Башинформ», в первый день августовского педсовета прошли мастер-классы по преподаванию родных языков, а также мероприятия с участием руководителей и специалистов органов управления образованием городов и районов республики на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа и Башкирского госпедуниверситета.

По информации пресс-службы Министерства образования РБ, в рамках форума прошли заседания секций по кластерному принципу на базе образовательных организаций высшего образования: «Педагогическое образование: модели и механизмы достижения качества», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Как привлечь молодежь в агропромышленный комплекс?», «Современное состояние подготовки медицинских кадров». По итогам работы были сформулированы предложения и направлены на рассмотрение в Совет ректоров вузов Башкортостана и Совет директоров профессиональных образовательных организаций.