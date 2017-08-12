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12 августа Суббота

Уфа   °

В уфимском кафе, где произошло массовое отравление, начало семейной жизни отмечали две пары

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Стали известны новые подробности массового отравления в уфимском кафе «Белый мост». Как сообщает БСТ, в тот злополучный день начало семейной жизни отмечали сразу две пары. В итоге — 49 человек оказались на больничной койке с острой кишечной инфекцией. Самому младшему пациенту всего четыре года.

Виновница торжества — молодая жена — рассказала, что могло послужить причиной интоксикации организма.

«Из всех перечисленных блюд подозрение падает на первый порционный салат. Все, кто лежит в больнице, ели этот порционный салат. Мы думаем, что это именно из-за него. Конечно, впечатления плохие: такой важный праздник, о котором мечтает каждая девочка, а мы лежим здесь, медовый месяц с мужем проводим в инфекционной больнице», — сообщила девушка.

По предварительным данным регионального Роспотребнадзора, посетители отравились мясом или рыбой, которые входили в состав салатов.

Специалисты считают, что число обратившихся за медпомощью может увеличиться, поскольку инкубационный период при пищевом отравлении составляет несколько дней.

Как информировало агентство «Башинформ», заведению вынесен временный запрет на деятельность.

«Также предусмотрены штрафы на юридическое лицо, на сотрудников. Будем помогать оформлять иски пострадавшим по возмещению ущерба. Это предусмотрено законом», — отметил руководитель республиканского Роспотребнадзора Евгений Степанов.

Теги: отравление, Роспотребнадзор
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