Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18 ↑

EUR 70.75 ↓

12 августа Суббота

Уфа   °

В Башкирии прогнозируются дожди и сильный ветер

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прогнозируются дожди и сильный ветер Фото: автор

В Башкирии прогнозируются дожди и сильный ветер Фото: автор

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 12 августа ожидается дождь, местами небольшой. В отдельных районах гроза. Температура воздуха составит +18, +23 градуса. По информации республиканского МЧС, в этот день прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать до 17 м/с. На автодорогах утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.

В воскресенье, 13 августа, прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер северо-западный, северный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +8, +13, днем +17, +22.

В понедельник, 14 августа, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: прогноз погоды, МЧС, предупреждение
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть