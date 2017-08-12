В Башкирии прогнозируются дожди и сильный ветер Фото: автор В Башкирии прогнозируются дожди и сильный ветер Фото: автор

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 12 августа ожидается дождь, местами небольшой. В отдельных районах гроза. Температура воздуха составит +18, +23 градуса. По информации республиканского МЧС, в этот день прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать до 17 м/с. На автодорогах утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.

В воскресенье, 13 августа, прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер северо-западный, северный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +8, +13, днем +17, +22.

В понедельник, 14 августа, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.