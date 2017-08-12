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12 августа Суббота

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В Башкирии горе-отец заплатил 700 тысяч рублей алиментов только после возбуждения против него уголовного дела

ОБЩЕСТВО

В Башкирии горе-отец заплатил 700 тысяч рублей алиментов только после возбуждения против него уголовного дела Фото: Андрей Старостин

В Башкирии горе-отец заплатил 700 тысяч рублей алиментов только после возбуждения против него уголовного дела Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии горе-отец заплатил крупный долг по алиментам только после возбуждения против него уголовного дела.

В Бакалинском районном отделе на исполнении находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 424 тысяч рублей. Кроме того, в отношении него имелось еще одно исполнительное производство, которое касалось взыскания неустойки по алиментам на сумму 260 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, мужчина не помогал своей бывшей супруге, избегал встреч с ней и с судебным приставом. В результате должника привлекли к административной ответственности. За совершенное правонарушение мировой судья назначил ему 20 часов обязательных работ. Однако и после этого молодой человек продолжал уклоняться от выполнения родительских обязанностей. Тогда дознавателем отдела судебных приставов в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. Эта мера оказалась самой действенной. Взыскатель сообщила, что бывший супруг перечислил ей 700 тысяч рублей, то есть задолженность по всем исполнительным производствам была полностью погашена. Кроме того, от женщины поступило заявление об отзыве исполнительного документа о взыскании алиментов, поскольку муж изъявил желание помогать своим детям добровольно.

Теги: судебные приставы
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