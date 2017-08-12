Роспотребнадзор по Башкирии советует жителям республики ехать в Европу с прививкой от кори

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкортостана рискуют заболеть корью, если поедут в Европу, не сделав прививки, считают в Роспотребнадзоре по РБ.

«В связи с эпидемическим распространением кори в Европейском регионе значительно возросла вероятность инфицирования не имеющих иммунитета к кори граждан республики во время зарубежных поездок и завоза на территорию РБ», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в Европейском регионе зарегистрировано более 550 случаев кори. Большие вспышки наблюдаются в Румынии и Италии. Ухудшилась эпидемиологическая обстановка по кори также во Франции, Германии, Польше, Швейцарии.

Одной из основных причин распространения инфекции ВОЗ называет снижение охвата прививками населения, который составляет менее 95%, отметили в санитарной службе РБ.

К слову, в Башкортостане, в результате реализации Программы ликвидации кори к 2010 году, достигнуты высокие уровни охвата плановой иммунизацией против кори взрослого и детского населения, что позволило добиться снижения показателя заболеваемости корью до уровня менее одного случая на миллион населения в год, что соответствует критерию, определенному ВОЗ. В прошлом году и за текущее время 2017 года зарегистрировано по одному случаю кори среди местного населения.

И все же, как подчеркивают специалисты регионального Роспотребнадзора, несмотря на то, что эпидемическая ситуация по кори в республике оценивается как относительно благополучная, корью может заболеть каждый, кто не привит и не болел ранее. Единственным способом защиты является прививка живой противокоревой вакциной. Гражданам рекомендуется двукратная иммунизация без ограничения возраста перед туристическими поездками в европейские, а также другие страны.

Прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления полиса медстрахования (обращаться к участковому терапевту).

С 2004 года на территории Башкортостана проводится плановая иммунизация взрослого населения до 35 лет. В настоящее время прививки получили более 600 тысяч человек.