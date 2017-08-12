Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18 ↑

EUR 70.75 ↓

12 августа Суббота

Уфа   °

Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья приглашаются к участию в фестивале «Ломая барьеры-2017» в Уфе

ОБЩЕСТВО

Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья приглашаются к участию в фестивале «Ломая барьеры-2017» в Уфе Фото: с сайта Минтруда РБ

Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья приглашаются к участию в фестивале «Ломая барьеры-2017» в Уфе Фото: с сайта Минтруда РБ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане стартовал прием заявок для участия в гала-концерте межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры-2017». Этот уникальный проект, который объединяет на одной сцене детей вне зависимости от состояния их здоровья, состоится уже в пятый раз. Фестиваль с каждым годом становится все более популярным. К примеру, в 2016 году для участия в нем поступило более 220 творческих заявок из 24 регионов России: от Дальнего Востока до Республики Крым, а также Республики Казахстан, привели данные в пресс-службе Минтруда РБ.

Социализация детей с ограниченными возможностями через творчество, поиск талантливых детей и их поддержка, создание позитивного образа людей с инвалидностью — таковы основные цели фестиваля «Ломая барьеры». Его девиз — «Герои по жизни».

Прием заявок продлится до 15 сентября. К участию приглашаются дети и детские коллективы (в том числе инклюзивные), в возрасте от пяти до 18 лет (включительно).

Творческие работы в виде видеозаписи (видеофайлов) необходимо загрузить в альбомы, соответствующие номинациям, в социальной сети в «ВКонтакте». Номинации фестиваля — «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Хореография» и «Оригинальный жанр».

30 сентября жюри выберет 10 участников, которые выступят 26 октября на гала-концерте фестиваля в Уфе.

Участие в фестивале бесплатное, организаторы оплачивают проживание и питание 10 участникам гала-концерта.

С положением можно ознакомиться в группе ВК, вопросы и пожелания принимаются на электронный адрес: social@kultprosvet.biz.

Организаторы фестиваля «Ломая барьеры» — Министерство труда и социальной защиты населения РБ, ООО «Газпром трансгаз Уфа» и АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры».

Теги: проекты, фестиваль «Ломая барьеры-2017»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть