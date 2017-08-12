Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья приглашаются к участию в фестивале «Ломая барьеры-2017» в Уфе Фото: с сайта Минтруда РБ Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья приглашаются к участию в фестивале «Ломая барьеры-2017» в Уфе Фото: с сайта Минтруда РБ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане стартовал прием заявок для участия в гала-концерте межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры-2017». Этот уникальный проект, который объединяет на одной сцене детей вне зависимости от состояния их здоровья, состоится уже в пятый раз. Фестиваль с каждым годом становится все более популярным. К примеру, в 2016 году для участия в нем поступило более 220 творческих заявок из 24 регионов России: от Дальнего Востока до Республики Крым, а также Республики Казахстан, привели данные в пресс-службе Минтруда РБ.

Социализация детей с ограниченными возможностями через творчество, поиск талантливых детей и их поддержка, создание позитивного образа людей с инвалидностью — таковы основные цели фестиваля «Ломая барьеры». Его девиз — «Герои по жизни».

Прием заявок продлится до 15 сентября. К участию приглашаются дети и детские коллективы (в том числе инклюзивные), в возрасте от пяти до 18 лет (включительно).

Творческие работы в виде видеозаписи (видеофайлов) необходимо загрузить в альбомы, соответствующие номинациям, в социальной сети в «ВКонтакте». Номинации фестиваля — «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Хореография» и «Оригинальный жанр».

30 сентября жюри выберет 10 участников, которые выступят 26 октября на гала-концерте фестиваля в Уфе.

Участие в фестивале бесплатное, организаторы оплачивают проживание и питание 10 участникам гала-концерта.

С положением можно ознакомиться в группе ВК, вопросы и пожелания принимаются на электронный адрес: social@kultprosvet.biz.

Организаторы фестиваля «Ломая барьеры» — Министерство труда и социальной защиты населения РБ, ООО «Газпром трансгаз Уфа» и АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры».