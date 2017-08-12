Ученые Башкирского госуниверситета выиграли грант в размере 195 млн рублей Фото: Олег Яровиков Ученые Башкирского госуниверситета выиграли грант в размере 195 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учёные Башкирского государственного университета получили многомиллионное финансирование на исследования в области переработки полимерного сырья. Рекордный грант в размере 195 миллионов рублей будет направлен на создание высокотехнологичного производства биоразлагаемых полимерных композитов из вторичного полимерного сырья. Основная задача проекта – разработать и внедрить в производство технологии рационального использования вторичных полимерных материалов, в том числе находящихся в составе твердых бытовых (муниципальных) отходов, за счет их переработки в готовые пластмассовые изделия народного потребления с регулируемыми сроками эксплуатации, пояснили в пресс-центре вуза.

Общий бюджет проекта составляет порядка 390 миллионов рублей. Около половины этой суммы направлена в БашГУ для выполнения научно-исследовательской работы, которая уже началась. Реализация проекта стала возможной благодаря лаборатории композиционных полимерных материалов БашГУ, созданной в рамках выполнения программы стратегического развития, которая была подготовлена под руководством ректора БашГУ Николая Морозкина. Кроме того, проект получил финансирование со стороны Министерства образования и науки РФ.

Его инициатором и научным руководителем является специалист в области химии и технологии полимеров, проректор БашГУ по научной работе Вадим Захаров.

«Это рациональное использование пластиковых отходов: твёрдых бытовых, муниципальных, то есть тех отходов, которые население ежедневно выбрасывает в мусорки. Задача – извлекать этот пластик – полипропилен, полиэтилен – и доводить его до необходимых эксплуатационных свойств, а затем заново производить пластмассовые изделия», — пояснил он.

Индустриальным партнером проекта выступает ООО ЗПИ «Альтернатива» в городе Октябрьском. Это ведущий производитель товаров народного потребления из пластмассы в Европе. Завод является градообразующим предприятием и крупнейшим налогоплательщиком РБ, а также входит в число четырёх компаний России с миллиардными оборотами и обеспечивает более 70% бытового пластика на российском рынке.