В Башкирии назвали средний размер пенсии Фото: Олег Яровиков В Башкирии назвали средний размер пенсии Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики Башкортостана озвучили средний размер назначенных пенсий по состоянию на 1 июля.

По данным статистиков, средняя пенсия в регионе составляет почти 12 309 рублей. При этом размер пенсий тех, кто получает страховые пенсии 12 607 рублей.

Размер пенсий тех, кто получает их по государственному пенсионному обеспечению, составляет 9048,5 рубля.

Сейчас в республике насчитывается свыше 1,168 млн пенсионеров. Из них более 1,07 млн человек получают страховые пенсии.

Для сравнения: год назад в Башкортостане проживало более 1,152 млн пенсионеров. Средняя пенсия в регионе составляла на тот момент почти 11 780 рублей.