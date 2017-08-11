В Уфе 12 августа состоится уникальная выставка-ярмарка «Блошиный рынок»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

12 августа в Уфе, в центре творчества «Арт-Квадрат», состоится уникальная выставка-ярмарка «Блошиный рынок». Ее организатором выступил проект «ARBA».

Посетить ярмарку сможет каждый желающий. Гостям будут предложены различный антиквариат, самодельные украшения и многое другое.

Также на выставке ожидаются выступления музыкантов. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов по адресу: ул. Чернышевского, 88.