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11 августа Пятница

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В инфекционную больницу Уфы после торжества в кафе попали молодожены

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В инфекционную больницу Уфы после торжества в кафе попали молодожены Фото: автор

В инфекционную больницу Уфы после торжества в кафе попали молодожены Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе количество пострадавших во время празднования свадьбы в кафе увеличивается с каждым днем. Торжество проходило в прошедшие выходные в заведении по улице Салавата. Сначала в городскую инфекционную больницу обратились 15 человек, затем еще шесть. Накануне руководитель республиканского Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Башкортостану Евгений Степанов сообщил агентству «Башинформ» об увеличении количества пострадавших до 35 человек. Сегодня их число достигло почти 50 человек. По информации источника, среди пострадавших — молодожёны, которые также находятся в медучреждении.

По мнению специалистов, число обратившихся за медпомощью может увеличиться, поскольку инкубационный период при пищевом отравлении составляет несколько дней.

Как сообщало агентство «Башинформ», по предварительным данным, у всех пострадавших сальмонеллёзная инфекция. Окончательные результаты исследований станут известны 14 августа.

Заведению вынесен временный запрет на деятельность.

«Также предусмотрены штрафы на юридическое лицо, на сотрудников. Будем помогать оформлять иски пострадавшим по возмещению ущерба. Это предусмотрено законом», — отметил руководитель республиканского Роспотребнадзора.

Теги: Роспотребнадзор, инфекции
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