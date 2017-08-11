Неделя глазами СМИ: 300 тысяч за первенца, удачный старт «Салавата Юлаева» и триумф башкирской красавицы Фото: Олег Яровиков Неделя глазами СМИ: 300 тысяч за первенца, удачный старт «Салавата Юлаева» и триумф башкирской красавицы Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Трагедия в Бирском районе

Нынешняя неделя началась с тревожных новостей: в выходныеураган разрушил деревню Куезбашево Аургазинского района, а в ночь на понедельник, 7 августа, в Бирском районе произошел пожар, который унес жизни девяти человек, в том числе пятерых детей. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело, его расследование на личный контроль взял и.о. руководителя Юрий Русанов.

Указом главы РБ 7 августа был объявлен траур по погибшим, сообщило агентство «Башинформ». Рустэм Хамитов побывал на месте обеих трагедий. В частности, руководитель региона пообещал, что деньги на восстановление Куезбашево будут выделены из республиканского бюджета, распорядился помочь с организацией похорон родственникам погибших и оказать им психологическую поддержку. Глава республики дал поручение установить противопожарные оповещатели в домах, в которых проживают семьи с детьми. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в первую очередь извещатели будут устанавливаться в сельской местности, в домах одиноких престарелых граждан и в домах, где проживают многодетные семьи.

Новый взгляд на уроки ОБЖ

Большое внимание на неделе, которая предшествовала августовскому педсовету, уделялось и вопросам образования. Так, Рустэм Хамитов поручил пересмотреть подход к преподаванию урокам ОБЖ в школах.

«Мы должны закладывать детям уважение к опасности, чтобы они не просто боялись, а знали, что такое риск, — цитирует главу республики ИА «Башинформ». — Нам нужна результативность не только в детском возрасте, но и во взрослом. Мы же учим их, чтобы они потом во взрослой жизни себя вели осторожно. Надо приводить примеры, надо показывать, не бояться говорить, какие трагедии происходят».

Во время рабочей поездки по Благоварскому району глава республики поручил министерству образования РБ подготовить программу капитального ремонта детских загородных лагерей с тем, чтобы уже в следующем сезоне предусмотреть финансирование из бюджета республики. Сейчас финансирование осуществляют муниципалитеты, сообщает телеканал БСТ.

Тем временем, в Министерстве образования прокомментировали возможное изменение платы за детский сад, о котором сообщал ряд СМИ. Сумма среднего размера родительской платы за присмотр и уход на 2017 год осталась на уровне, который был установлен в январе 2017 года, — 1530 рублей.

Первые сертификаты за первых детей

В республике вручили первые сертификаты на 300 тысяч рублей. Единовременную социальную выплату молодым родителям первенцев вручил Рустэм Хамитов, сообщает «Башинформ». Деньги должны быть направлены на решение жилищного вопроса.

«Мы хотим, чтобы, глядя на вас, другая молодежь тоже подтягивалась и принимала решение обзавестись детьми. У нас сегодня ухудшается демографическая ситуация, снижается рождаемость, нам нужны дети. И мы готовы делать всё для того, чтобы помогать молодым семьям», — отметил глава республики.

Суд идет

В Арбитражном суде Республики Башкортостан продолжается рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система». В частности, на этой неделе суд отказал ответчику в удовлетворении нескольких ходатайств — о передаче дела по иску «Роснефти», «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей в другой суд первой инстанции, о привлечении аудитора Натальи Головкиной к рассмотрению дела, приостановлении производства по делу в связи с рассмотрением дела в Замоскворецком районном суде Москвы, назначении экспертизы протокола осмотра переписки топ-менеджмента «Башнефти».

Новое слушание назначено на 18 августа.

Первый трофей «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выиграл первый предсезонный турнир. Команда под руководством Эркки Вестерлунда завоевала Кубок губернатора Нижегородской области. Второе место занял казанский «Ак Барс», третье — у хозяев турнира нижегородского «Торпедо». Приз лучшему нападающему также достался «юлаевцу» — его получил Теему Хартикайнен.

Знай наших — умных и красивых

Аспирантка УГНТУ Айгюль Шадрина выиграла федеральный грант «Территории смыслов на Клязьме», сообщает «Молодежная газета». В состав делегации от Башкирии на смену «Молодые парламентарии и политические лидеры» отправились 12 человек. Уфимка получила 200 тысяч рублей на реализацию проекта «Инженерно-политическая школа «Нефтепереработка как большая кухня».

18-летняя Земфира Байдавлетова, модель студии «Bashkirian Beauty», победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Хылыукай-2017» завоевала титул «Мисс Азия Альма матер». В конкурсе красоты, который проходил в Тыве, участвовали представительницы Башкортостана, Кыргызстана, Монголии, Казахстана, республик Бурятия, Калмыкия, Хакасия и Тыва. Как пишет «Башинформ», жюри оценивало, как участницы умеют общаться с аудиторией, их коммуникабельность, знание этикета, знание истории и культуры родного края, грацию, артистизм, чувство юмора и многое другое.

Вот такое кино

Старейший в Уфе кинотеатр — «Победа» — закрыт для зрителей, сообщает телеканал «Вся Уфа». По данным РБК-Уфа, здание кинотеатра выставлено на торги. О том, что собственник кинотеатра лишится здания из-за судебного иска АО «Региональный фонд», стало известно еще в мае.

Тем временем, стало известно, что уфимские кинотеатры все-таки покажут фильм «Матильда». Как рассказала РБК-Уфа министр культуры РБ Амина Шафикова, фильм получил прокатное удостоверение, никаких обращений в ее адрес не поступало, поэтому вопрос о запрете не поднимался. О готовности поставить фильм в репертуар, несмотря на протесты, высказались представители кинопрокатного бизнеса.

Из кафе — в больницу

Более 35 человек заразились сальмонеллезом после торжества в уфимском кафе «Белый мост». Об этом агентству «Башинформ» сообщил главный санитарный врач по Башкортостану Евгений Степанов. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших. Среди заболевших есть и дети. В следственном управлении СКР по Башкирии проводят доследственную проверку.

Клещи не спят

По данным газеты «Республика Башкортостан», в Башкирии зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 21 случай — клещевым иксодовым боррелиозом. Всего с начала года зафиксировано 9 тысяч 987 случаев укусов клещей.

В Башкирии появятся «социальные няни»

Два субъекта РФ — Башкортостан и Вологодская область — выбраны в качестве пилотных, где будут апробироваться услуги по присмотру и уходу за детьми. Речь идет об услугах «социальной няни».

«Услуга «социальной няни» направлена на оказание содействия мамочкам по совмещению обязанностей по воспитанию детей с гибким графиком трудовой занятости или учебным процессом, и мы надеемся, что она будет очень востребована в нашей республике», — цитирует министра труда и социальной защиты населения РБ Ленару Иванову газета «Башкортостан».

Земли — эффективным собственникам

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявил о необходимости выделить в районах наиболее эффективных собственников земли, сообщает газета «Кызыл тан». Тем, кто соблюдает технологии севооборота, обеспечивает высокую урожайность, сохраняя плодородие земли, хозяйствам целесообразно выделить площади за счет неэффективно используемых земель.

— Если они на хорошем уровне будут обрабатывать, такие шаги нужно делать, — отметил Рустэм Хамитов во время рабочей поездки по Благоварскому району. — Технология — это азы, основа. Но 90 процентов наших аграриев не идут на это. В результате республика десятилетиями не может перешагнуть барьер по урожайности в 20 центнеров с гектара.