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11 августа Пятница

Уфа   °

Венгерская академия наук поблагодарила Рустэма Хамитова за создание условий для международного сотрудничества

КУЛЬТУРА

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Венгерская академия наук прислала в адрес главы Башкортостана Рустэма Хамитова письмо, в котором поблагодарила за гостеприимство и создание в республике условий для международного сотрудничества. Генеральный директор Венгерской академии наук доктор Пал Фодор отметил, что сложившийся международный диалог создает далеко идущие перспективы для развития гуманитарных связей между Башкортостаном и Венгрией.

В этом году венгерские археологи получили возможность принять участие в исследованиях Башкирского государственного университета под руководством кандидата исторических наук Р. Руслановой на Бирском грунтовом могильнике. В ходе недельных раскопок удалось обнаружить девять погребений, датируемых, ориентировочно, II-III вв. н.э. Это позволило определить северную границу могильника и получить коллекцию находок, которые представляют большой научный интерес.

В программу мероприятий венгерских ученых вошли встречи, лекции и дискуссии с известными учеными Уфы и Челябинска. Активное участие в организации культурной программы пребывания венгров в республике приняли администрация Бирска, Бирский филиал БашГУ и Бирский исторический музей. Экскурсии по достопримечательностям Бирска оставили у гостей положительные впечатления о городе и его жителях.

Теги: археология
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