Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.92 ↓

EUR 70.26 ↑

11 августа Пятница

Уфа   °

На территории Уфы археологи нашли древнюю амфору

КУЛЬТУРА

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На «Городище Уфа-II» найдены остатки древнего сосуда, имеющего форму амфоры. Об этом агентству «Башинформ» сообщили сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа». Новая интересная находка гончарной керамики датируется VII-VIII веками.

Остатки сосуда, выполненного на гончарном круге, обнаружены в раннесредневековом слое городища. Археологам удалось наиболее полно восстановить форму артефакта. Сосуд имеет форму амфоры: широкое вытянутое тулово, плоское дно, в средней части прикреплены две ручки. Поверхность имеет светло-коричневую окраску и была хорошо выровнена.

«Появление данной посуды свидетельствует о контактах населения городища и Хазарского каганата (VII-X вв.). Данный тип керамической посуды за пределами Приуралья встречается на археологических памятниках Терско-Сулакского междуречья, — отмечают специалисты. — Уфимский полуостров, на котором располагается город Уфа, издавна привлекал внимание людей. Особенно многочисленным было здесь население в эпоху раннего железного века и Средневековья, когда, спасаясь от набегов кочевников, оседлые племена строили на высоких мысах вдоль крупных рек укрепленные поселения — городища».

Одним из крупных археологических памятников раннего Средневековья на территории полуострова является «Городище Уфа-II», известное еще с 1953 года благодаря изысканиям уфимского краеведа Петра Ищерикова. На городище обнаружено значительное количество интереснейших артефактов. С 2012 года стационарные археологические исследования на городище проводит Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа».

Теги: археология, артефакты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть