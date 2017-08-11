Уфимский волейболист Егор Феоктистов вспомнит Вагнера Фото: Коллаж Дмитрия Слезина
Уфимский волейболист Егор Феоктистов вспомнит Вагнера
Уфимский волейболист Егор Феоктистов вспомнит Вагнера Фото: Коллаж Дмитрия Слезина
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Доигровщик волейбольного клуба «Урал» Егор Феоктистов сыграет на Мемориале Вагнера в составе сборной России.
В этом году Егор уже выступал в составе сборной России на Мировой Лиге, сообщает пресс-служба уфимцев.
Расписание матчей россиян на Мемориале Вагнера:
11 августа
Россия — Канада (18.30 мск);
12 августа
Россия — Франция (19.00 мск);
13 августа
Польша — Россия (19.00 мск).