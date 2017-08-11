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11 августа Пятница

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Уфимский волейболист Егор Феоктистов вспомнит Вагнера

СПОРТ

Уфимский волейболист Егор Феоктистов вспомнит Вагнера Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

Уфимский волейболист Егор Феоктистов вспомнит Вагнера Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Доигровщик волейбольного клуба «Урал» Егор Феоктистов сыграет на Мемориале Вагнера в составе сборной России.

В этом году Егор уже выступал в составе сборной России на Мировой Лиге, сообщает пресс-служба уфимцев.

Расписание матчей россиян на Мемориале Вагнера:

11 августа

Россия — Канада (18.30 мск);

12 августа

Россия — Франция (19.00 мск);

13 августа

Польша — Россия (19.00 мск).

Теги: волейбол
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