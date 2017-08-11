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11 августа Пятница

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Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике Фото: автор

Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Минтруда Башкортостана, средняя заработная плата в регионе составила в мае текущего года 31 982,7 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 142 рублям.

Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за второй квартал 2017 года, численность экономически активного населения республики превышает сейчас 1,950 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, составляет 107,7 тысячи человек. Уровень общей безработицы равен 5,5 процента.

Официально в республике насчитывалось к началу августа 21,5 тысячи безработных и более 46 тысяч вакантных мест. Уровень регистрируемой безработицы равнялся 1,07 процента.

Теги: зарплата, занятость населения, безработные
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