Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике Фото: автор Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Минтруда Башкортостана, средняя заработная плата в регионе составила в мае текущего года 31 982,7 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 142 рублям.

Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за второй квартал 2017 года, численность экономически активного населения республики превышает сейчас 1,950 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, составляет 107,7 тысячи человек. Уровень общей безработицы равен 5,5 процента.

Официально в республике насчитывалось к началу августа 21,5 тысячи безработных и более 46 тысяч вакантных мест. Уровень регистрируемой безработицы равнялся 1,07 процента.