ФК «Уфа» попробует обойти «Ростов» в физкультурную субботу Фото: Дмитрий Слезин ФК «Уфа» попробует обойти «Ростов» в физкультурную субботу Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» поединком с «Ростовом» откроет шестой тур чемпионата российской футбольной Премьер-лиги в субботу, 12 августа, в День физкультурника. Уфимцы примут своего соперника на стадионе «Нефтяник». Начало этого поединка в 17.00 (15.00 мск).

Главный судья матча — Алексей Матюнин (Москва), его ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар).

В недавней игре в Перми ФК «Уфа» довольствовался ничьей 0:0. «Ростов» выиграл дома у московского «Динамо», благодаря точному удару Тимофея Калачева — 1:0. «Ростов» с 10 очками делит 3-4 места с «Краснодаром». Уфимцы отстают от этой пары на одно очко.

Трансляция битвы «Уфы» с «Ростовом» — на БСТ.