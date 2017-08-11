Роспотребнадзор признал популярный турецкий курортный район небезопасным для туристов Фото: Алик Шакиров
Роспотребнадзор признал популярный турецкий курортный район небезопасным для туристов
Роспотребнадзор признал популярный турецкий курортный район небезопасным для туристов Фото: Алик Шакиров
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Роспотребнадзор признал популярный среди российских туристов турецкий курортный район Анталья небезопасным для туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
По информации источника, решение Роспотребнадзора уже согласовано с Министерством иностранных дел, о нем в ближайшее время будет проинформирован Ростуризм.
По сообщению источников «Интерфакса», речь идет об опасности для здоровья туристов.
Ранее СМИ сообщали об участившихся случаях заболевания вирусом Коксаки в Турции. Минздрав Турции эти сведения опроверг. Роспотребнадзор открыл горячую линию, по которой можно сообщать о случаях заболевания.
Коксаки — энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. В районе залива Анталья находятся курорты Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек.