ФК «Витязь-ГТУ» ждет нелегкое сражение в Тюмени Фото: Дмитрий Слезин ФК «Витязь-ГТУ» ждет нелегкое сражение в Тюмени Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 12 августа, ФК «Витязь-ГТУ» после небольшой паузы снова играет в гостях в рамках первенства России по футболу в третьем дивизионе (зона «Урал и Западная Сибирь»).

Уфимцы сразятся с дублерами «Тюмени».

В первом круге на поле «Витязя-ГТУ» тюменцы смогли добыть ничью — 1:1.

После 13 игр «Витязь-ГТУ» второй в турнирной таблице (23 очка), но конкуренты сыграли на несколько матчей меньше. В частности, у «Тюмени-Д» после 12 матчей 19 очков и четвертая позиция.