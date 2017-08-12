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12 августа Суббота

Уфа   °

ФК «Витязь-ГТУ» ждет нелегкое сражение в Тюмени

СПОРТ

ФК «Витязь-ГТУ» ждет нелегкое сражение в Тюмени Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Витязь-ГТУ» ждет нелегкое сражение в Тюмени Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 12 августа, ФК «Витязь-ГТУ» после небольшой паузы снова играет в гостях в рамках первенства России по футболу в третьем дивизионе (зона «Урал и Западная Сибирь»).

Уфимцы сразятся с дублерами «Тюмени».

В первом круге на поле «Витязя-ГТУ» тюменцы смогли добыть ничью — 1:1.

После 13 игр «Витязь-ГТУ» второй в турнирной таблице (23 очка), но конкуренты сыграли на несколько матчей меньше. В частности, у «Тюмени-Д» после 12 матчей 19 очков и четвертая позиция.

Теги: футбол, третий дивизион РФ
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