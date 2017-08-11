Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.92 ↓

EUR 70.26 ↑

11 августа Пятница

Уфа   °

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Мерседеса»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Мерседеса»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Мерседеса»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 11 августа произошла автоавария со смертельным исходом. По предварительной информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, около 15.00 на улице Фурманова столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель» и автомобиль «Мерседес».

В ДТП погиб водитель иномарки. Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Известно, что автобус находился не на маршруте. Пассажиров в салоне не было.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Теги: ДТП
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть