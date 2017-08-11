В Башкирии откроется Центр поддержки экспорта Фото: Минэкономразвития РБ В Башкирии откроется Центр поддержки экспорта Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о создании в республике Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документ подготовлен Министерством экономического развития региона. Центр будет создан для содействия выхода республиканских экспортеров за рубеж, увеличения экспортного потенциала Башкортостана, а также для реализации в регионе задач по поддержке отечественного несырьевого экспорта.

Как отметили в Минэкономразвития РБ, создание Центра поддержки экспорта — это один из этапов федерального паспорта приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Центр будет оказывать широкий спектр нефинансовых услуг для экспортеров республики. В числе таких услуг — консультирование, содействие в переводе презентационных материалов на иностранные языки, продвижение информации об экспортерах республики на зарубежные рынки, взаимодействие с торгпредствами, проведение семинаров.

Центр поддержки экспорта будет работать в тесном взаимодействии с республиканскими и федеральными органами исполнительной власти, торговыми представительствами России в иностранных государствах и общественными объединениями предпринимателей.