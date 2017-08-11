Семья из Башкирии стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года-2017»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Семья Кунакбаевых из Зианчуринского района Башкортостана стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года-2017». Галим и Луиза, а также трое их детей были признаны лучшими в номинации «Сельская семья». Семья активно участвует в районных и республиканских смотрах-конкурсах, фестивалях, праздниках, концертах. Члены семьи являются лауреатами и дипломантами различных республиканских и районных конкурсов. Супруги — выпускники Башкирского республиканского техникума культуры и искусства, работают в Доме культуры деревни Идяш Зианчуринского района. Воспитывают троих сыновей.

«Для семьи Кунакбаевых понятия семьи, семейных традиций и ценностей являются святыми, родители считают своим основным долгом прививать эти чувства и в сердцах своих детей, — рассказали в пресс-службе Минтруда РБ. — В семье принято вечерами играть в настольные игры, ежедневно собираться за большим столом на обед или ужин. Детей с малого возраста учат почитать старших. Важную роль в создании гармоничных семейных отношений играет совместное времяпрепровождение на природе. С малого возраста детям прививают любовь к труду, делая это постепенно и совмещая с играми».

В этом году на Всероссийском конкурсе «Семья года» Башкортостан представляли четыре семьи. Так, в номинации «Многодетная семья» приняла участие семья Александра Потякина и Тамары Корчагиной из Хайбуллинского района, которая воспитывает четверых своих детей и 12 приемных. В номинации «Молодая семья» во Всероссийском конкурсе приняла участие семья Айсара и Гульфины Юмагужиных из Учалов. Семья является победителем Республиканского конкурса «Молодая семья-2016». В номинации «Золотая семья России» от Башкортостана приняла участие семья Асхата и Гульнур Мусиных из Сибая. 13 мая супруги отметили золотую свадьбу.

С общим списком победителей Всероссийского конкурса «Семья года» по итогам 2017 года можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам прошлого года семья Семеновых из Уфы вошла в число победителей конкурса в номинации «Многодетная семья».

Учредителями мероприятия являются Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.