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В Бурзянском районе Башкирии состоится Международный этнофестиваль меда

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В Бурзянском районе Башкирии состоится Международный этнофестиваль меда Фото: ИА "Башинформ"

В Бурзянском районе Башкирии состоится Международный этнофестиваль меда Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкортостана 18-19 августа пройдет III Международный этнофестиваль меда — «Бөрйән балы — башҡорт даны» («Бурзянский мед — башкирская слава»).

Уникальная природа республики, чистейший воздух Уральских гор, кристальные воды горных рек, многообразие луговых и степных трав, сохранившиеся традиции бортничества создают отличные условия для получения меда, давно известного далеко за пределами Башкортостана и России.

Как сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, в этом году в рамках Международного этнофестиваля меда запланирована активная деловая программа. Представители туриндустрии посетят основные достопримечательности Бурзянского района, включая знаменитую Капову пещеру.

Кроме того, запланировано проведение семинара для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих крестьянско-фермерские хозяйства. В том числе, занимающиеся пчеловодством. На семинаре обсудят вопросы сертификации продукции и возможности выхода на крупные торговые сети. Среди приглашенных спикеров ожидаются представители крупных торговых сетей.

В рамках круглого стола представители туриндустрии совместно с представителями КФХ обсудят вопросы сотрудничества и возможностей создания новых туристических продуктов для увеличения потоков туристов. Познакомятся с новыми, уникальными предложениями для туристов, к примеру, такими, как ульетерапия.

19 августа гостей этнофестиваля ждет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства, мастер-класс по изготовлению бортей, творческие конкурсы «Самый лучший улей», «Блюда на основе пчеловодства», «Лучший бортевик», «Самый вкусный мед», большая развлекательная программа, спортивные игры и состязания.

Теги: фестиваль меда
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