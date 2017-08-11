В Башкирии вновь соберутся лучники разных регионов России

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане вновь соберутся лучники со всей республики и соседних регионов. Турнир по стрельбе из традиционного лука станет частью празднования Дня города Сибая 26 августа. Мероприятие на стадионе «Труд» проводится для придания празднику национального колорита и зрелищности. По словам организаторов, принять участие в нем могут все желающие.

«Только в прошлом году мы возродили соревнования по стрельбе из традиционного лука. Тогда в республике было всего два лучника, а на сегодняшний день уже насчитывается около 200 человек. Возрождение традиции состоялось по нашей инициативе: мы нашли людей, которые умеют это делать, и помогли им объединиться, проводили курсы по стрельбе из традиционного лука. В этом году на турнир в Учалинский район приехали 82 человека из регионов России и зарубежья, — говорит министр культуры республики Амина Шафикова. — Так мы возрождаем не только народные традиции культуры, но и быта башкирского народа».

Соревнование пройдет в несколько этапов. В программе турнира стрельбы: по мишеням с различных дистанций, по мишени в виде фигуры зверя, по движущейся мишени в ограниченном диапазоне, массовая стрельба по заданной площади. Участники соревнования должны быть одеты в национальную одежду. Победитель и призеры турнира будут награждаться кубком, медалью, грамотой и ценным призом. Положение размещено в группе «Мерген уксы» ВКонтакте.