Константин Толкачев: «Люди, входящие в лифт, должны быть уверены в своей безопасности» Фото: Ксения Калинина Константин Толкачев: «Люди, входящие в лифт, должны быть уверены в своей безопасности» Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Законопроект расширяет контроль за организациями, эксплуатирующими опасные объекты. В случае его принятия лица, осуществляющие монтаж и эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов (кроме эскалаторов в метрополитене), будут обязаны уведомлять соответствующий уполномоченный орган по обеспечению государственного контроля (надзора) о начале эксплуатации. Данную меру правительство страны считает необходимой для предотвращения несчастных случаев, связанных с использованием лифтов и других перечисленных объектов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные происшествия, в том числе повлекшие гибель людей, зачастую связаны с отсутствием контроля за деятельностью по их эксплуатации. В случае его принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

«Тема безопасности наших граждан при использовании лифтов, эскалаторов и других подобных устройств весьма актуальна. Несчастные случаи, связанные с нарушениями их монтажа или эксплуатации, нельзя назвать частыми, но они имеют место. Практически каждый такой случай получает большой общественный резонанс, активно обсуждается в СМИ и в социальных сетях, — прокомментировал инициативу депутатов Госдумы председатель Госссобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Миллионы людей каждый день пользуются лифтами. У этих людей должна быть уверенность в своей безопасности. Вместе с тем, практически во всех регионах зафиксированы несчастные случаи, связанные с неисправностью лифтов. Двери зажимали коляски с младенцами, люди падали в шахты лифтов. К сожалению, подобные происшествия бывали и в нашей республике. Уверен, по обсуждаемому законопроекту, нацеленному на достижение максимальной безопасности наших граждан при пользовании лифтами и эскалаторами, депутаты Госдумы примут рациональное решение. Кроме того, считаю необходимым принять соответствующие меры и по строящимся объектам. На прошлой неделе в Уфе ребенок упал в шахту лифта на стройке. По счастливой случайности он выжил. Но чаще всего подобные происшествия заканчиваются трагически».