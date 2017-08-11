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11 августа Пятница

Уфа   °

В Башкирии машина скорой помощи опрокинулась из-за пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии машина скорой помощи опрокинулась из-за пешехода Фото: соцсети

В Башкирии машина скорой помощи опрокинулась из-за пешехода Фото: соцсети

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Салавате, произошло ДТП, вызвавшее резонанс в соцсети. Прямо на проезжей части накануне утром опрокинулась машина скорой помощи. Очевидец в городской группе сообщила, что все произошло на ее глазах.

«ДТП произошло из-за спиннера! Мать с сыном переходили дорогу, где нет пешеходного перехода, напротив магазина по улице Островского. У него упала игрушка из рук, и он пошел её поднимать. Мать тянула мальчика за руку, но приближающаяся машина скорой помощи сумела резко затормозить и перевернулась на бок», — написала в соцсети местная жительница и поделилась фотографиями.

Отмечается, что в спецмашине находились водитель и медсестра.

По данным местной Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал. Спецмашина получила технические повреждения.

В местных СМИ появилась другая версия случившегося. Якобы неизвестный пешеход решил срезать путь до перехода. Он начал перебегать проезжую часть в неположенном месте. Водитель служебного «УАЗа» увернулся от столкновения — наехал на бордюр и опрокинулся.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, опросить свидетелей ДТП и найти истинного виновника.

Теги: ДТП, спиннер, ГИБДД, скорая помощь
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