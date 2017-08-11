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11 августа Пятница

Уфа   °

В Башкирии назовут лучшую пчеловодческую династию

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 16 августа пройдет республиканский конкурс на звание лучшей династии пчеловодов. Он проводится в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

Кроме того, в столице Башкортостана определят самого юного пчеловода республики и лучшую женщину-пчеловода. Также в мастерстве сразятся бортевики региона.

Зрителями сладких баталий могут стать все желающие. Жителей и гостей столицы приглашают на большую республиканскую ярмарку меда «Башкортостан — медовый край России». Она состоится 16 августа на площади перед ипподромом «Акбузат».

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкортостане определят лучшего пчеловода страны. Федеральный этап первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод» пройдет в Уфе с 15 по 17 августа.

Победитель получит главный приз — в размере 300 тысяч рублей. Занявший второе место получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, третье место — 100 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе «Лучший по профессии» заявлены пчеловоды из Алтайского края, Московской, Тульской, Пензенской, Омской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новгородской, Калининградской областей, Забайкальского края, республик Крым, Дагестан, Татарстан, Марий Эл, Пермского края и других регионов.

Теги: лучший по профессии, пчеловоды
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