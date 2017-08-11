«Открытая система офисов» - тема очередного выпуска программы «Красной строкой» на «Радио России Башкортостан»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Открытая система офисов» станет темой очередного выпуска программы «Красной строкой» на «Радио России Башкортостан».

Российские компании чаще придерживаются консервативных подходов к выбору помещений для своих сотрудников. А те, кто в них трудится, считают, что работа в кабинетах в разы эффективнее, нежели в помещениях свободной планировки. По данным рекрутингового портала Superjob, open space устраивает всего 16% респондентов. Кабинетную систему одобрили 59%. Основной довод противников открытой системы — снижение концентрации внимания. Ее сторонники аргументировали свой выбор «ощущением свободы» и сокращением времени на решение рабочих вопросов.

«В Уфе офисы формата «оpen space» также представлены. Однако на местном рынке их объем уступает помещениям классической коридорно-кабинетной планировки. В основном открытые пространства запрашивают арендаторы федерального уровня. Основная причина размещения компаний на таких площадках вовсе не в их креативности. Сокращение издержек — главный аргумент: чем меньше перегородок, тем меньше арендная плата. И вот такая бескабинетная структура офиса позволяет сократить объем неэффективных площадей в промежутке от 10 до 20%», — рассказал Управляющий партнер группы компаний «Art Estate» Роберт Тагиров.

В программе «Красной строкой» автор и ведущая Елена Лукьянова поднимает наиболее актуальные темы социального, а также экономического блока республики и страны. Программа звучит на волнах «Радио России Башкортостан» каждую пятницу в 17.22 на частоте 89,5 FM. Архив всех выпусков доступен на сайте gtrk.tv в разделе «Проекты».