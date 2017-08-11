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11 августа Пятница

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В Уфе из-за бездействия чиновников семьи с детьми вынуждены жить в гниющем доме

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из-за бездействия чиновников семьи с детьми вынуждены жить в гниющем доме Фото: автор

В Уфе из-за бездействия чиновников семьи с детьми вынуждены жить в гниющем доме Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Уфы проверила исполнение жилищного законодательства по обращению жителя дома №121 по улице Пархоменко. Выяснилось, что в здании, построенном в 1952 году, проживает 70 человек, среди них есть и дети. По заключению специалистов, крыша дома покосилась, стены и потолок потрескались, прогнили несущие деревянные конструкции.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, неоднократно местные жители обращались в городскую администрацию. В заявлениях они просили признать постройку аварийной и расселить их.

Несмотря на то, что большинство квартир в этом доме принадлежит муниципалитету, его сотрудники уклонились от обследования здания. Они не стали выносить вопрос о его аварийности на рассмотрение межведомственной комиссии. Из-за бездействия чиновников граждане вынуждены жить в опасных для здоровья условиях.

Прокуратура внесла в адрес главы столичной мэрии представление об устранении нарушений законодательства. В итоге было принято решение рассмотреть вопрос об аварийности дома на заседании межведомственной комиссии. Надзорное ведомство держит на контроле фактическое устранение нарушений.

Теги: аварийный дом, прокуратура, администрация
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