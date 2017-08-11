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11 августа Пятница

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Арбитражный суд Башкирии отложил слушание дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 18 августа

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Арбитражный суд Башкирии отложил слушание дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 18 августа Фото: Олег Яровиков

Арбитражный суд Башкирии отложил слушание дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 18 августа Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева /.

Арбитражный суд Башкирии отложил слушание дела по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей к АФК «Система» на 18 августа.

Слушание дела отложено в связи с необходимостью представления дополнительных документов.

В частности, истцам необходимо будет предоставить договор об осведомленности ответчика в период проведения реорганизации.

Суд постановил: «Истцам — предоставить доказательства осведомленности ответчиков в период проведения реорганизации о незаконности владения акциями «Башнефти» и предстоящем истребовании акций в государственную собственность, доказательства, подтверждающие возможность финансовых ресурсов, предназначенных для формирования валютных резервов, и расчеты валютных резервов на период проведения реорганизации и последующие годы со ссылками на учетную политику и первичные документы».

У ответчиков же суд попросил письменные пояснения о необходимости в рамках проведения IPO получения займа от «Башнефти» и обмена акций АО «Система-инвест» на акции «Башнефти». Кроме того, суд запросил от ответчиков письменные пояснения о цели получения и фактическом использовании договоров займа.

Как сообщал ранее «Башинформ», 2 мая текущего года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных по их мнению в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей.

В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Теги: Арбитражный суд, «Роснефть», АФК «Система»
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