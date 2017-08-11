В Башкирии сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме Фото: автор В Башкирии сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сотрудники ГИБДД проводят традиционные «пятничные» рейды. Профилактические мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

«Сегодня в связи с предстоящими выходными на дорогах увеличится плотность транспортного потока. Сотрудники ГИБДД в рамках своевременного реагирования на возможное осложнение обстановки будут нести службу в усиленном режиме», — проинформировали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

«Будьте предельно внимательны и аккуратны! Всегда соблюдайте ПДД, они помогут сохранить не только вашу жизнь, но и жизни ваших родных и близких», — обратились к автолюбителям в ГИБДД.