В Башкирии стартовал отборочный этап фестиваля «Ломая барьеры-2017»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стартовал отборочный этап на участие в гала-концерте межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры-2017». Прием творческих заявок завершится 15 сентября. К участию приглашаются дети и детские коллективы (в том числе инклюзивные детские творческие коллективы), исполнители в возрасте от пяти до 18 лет.

Творческие работы в виде видеозаписи загружаются в соответствующем номинации альбоме в соцсети «ВКонтакте»: «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Хореография» и «Оригинальный жанр».

30 сентября жюри выберет 10 участников, которые выступят 26 октября на гала-концерте фестиваля «Ломая барьеры-2017» в Уфе.

Фестиваль пройдет в пятый раз и объединит на площадке детей вне зависимости от состояния здоровья для их позитивной социализации и творческого развития. Девиз фестиваля — «Герои по жизни». Цели фестиваля «Ломая барьеры-2017» — социализация детей с ограниченными возможностями через творчество, поиск талантливых детей и их поддержка, создание позитивного образа людей с ограниченными возможностями.

С положением можно ознакомиться в группе «ВКонтакте». Вопросы и пожелания принимаются на электронный адрес social@kultprosvet.biz.