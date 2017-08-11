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11 августа Пятница

Уфа   °

Журналисты БСТ узнали, почему в селе Акъяр один из микрорайонов превратился в пустыню

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналисты службы новостей Башкирского спутникового телевидения узнали, почему микрорайон «Северо-Восточный» села Акъяр превратился в пустыню. По крайней мере, так утверждают его жители. По их словам, территория активно застраивается уже несколько лет, а вот водопровода нет до сих пор. Люди вынуждены тащить ведра и цистерны за три километра и набирать воду в колонке.

«Очень тяжело ходить за три километра в общежитие за водой, — жалуется жительница села Акъяр Алия Каипова. — Мы кур держим, пчел — вода всегда нужна».

В администрации Хайбуллинского района журналистам пояснили, что еще два года назад произведено строительство нового водопровода в микрорайоне «Северо-Восточный». После этих работ значительная его часть была обеспечена водой. Для данных целей из федерального бюджета выделено более 10 миллионов рублей. Но часть населения микрорайона всё еще остается без воды. Надо сказать, что вторая часть не густонаселенная: на некоторых улицах построено всего несколько домов. Соответственно, чтобы обеспечить водой жильцов самого крайнего дома, где уже живут люди, нужно провести не один десяток километров водопровода.

«Мы будем следить за развитием событий, смотрите ближайшие выпуски новостей», — отметили в пресс-службе главного канала республики.

Теги: БСТ
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